İzmir’de "Kafes" operasyonu 25 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü mali suç örgütlerine yönelik “Kafes” operasyonu gerçekleştirdi. Gözaltı kararı olan 27 kişiden 25’i yapılan operasyonla yakalandı.

KAYNAK: AA
İzmir’de "Kafes" operasyonu 25 gözaltı

AA’nın haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir, Karşıyaka ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıklarınca mali suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 ikamet ve 1 iş yerine 96 polisin katılımıyla baskın düzenledi. Şüpheliler tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından gözaltına alındı.

İkametinde bulunamayan 2 kişi aranıyor.

Adreslerde ise 100 bin lira, çok sayıda sözleşme ve protokol belgesi, banka hesap cüzdanları, hesap çetelelerinin tutulduğu ajandalar, bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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