İzmir'de kahvehanede silahlı kavga. Çok sayıda ölü var!

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kıraathanede meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga. Çok sayıda ölü var!

AA'nın haberine göre, İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu ve konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldiler.

Ancak tartışma büyüdü ve iki taraf da silah kullanarak kavgaya dönüştü.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis, olay yerinde inceleme başlattı.

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