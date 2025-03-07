İzmir’de kapıcı dairesi uyuşturucu imalathanesi çıktı!

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçerek, H.K. (42) ve S.O. (42) adlı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Uzun süren takibin ardından düzenlenen operasyonda, kapıcı dairesinde 2 kilo skunk maddesi, uyuşturucu üretimi için gerekli olan çeşitli malzemelerle birlikte ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler arasında vantilatör, 600 watt ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nemölçer ve çok sayıda boru da bulunuyordu.
Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete sevk edildi, adli işlemlerine devam ediliyor.