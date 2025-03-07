İzmir’de kapıcı dairesi uyuşturucu imalathanesi çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de kapıcı dairesi uyuşturucu imalathanesi çıktı!

İzmir'de, bir binanın kapıcı dairesini uyuşturucu üretim merkezine dönüştüren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan baskında 2 kilo skunk ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler emniyete sevk edildi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçerek, H.K. (42) ve S.O. (42) adlı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

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Uzun süren takibin ardından düzenlenen operasyonda, kapıcı dairesinde 2 kilo skunk maddesi, uyuşturucu üretimi için gerekli olan çeşitli malzemelerle birlikte ele geçirildi.

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Ele geçirilen malzemeler arasında vantilatör, 600 watt ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nemölçer ve çok sayıda boru da bulunuyordu.

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Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete sevk edildi, adli işlemlerine devam ediliyor.

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