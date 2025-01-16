İzmir’de kazıda bulduk diyerek sahte altın sattılar

Kaynak: İHA

İzmir’de tuzağa düşürdükleri vatandaşları ‘Kazıda define bulduk. Bunları size satılım sizde kazanın’ mizanseniyle dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyon yakalandı. Şüphelilerin 650 altın ile 55 bin dolar kazandıkları ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde vatandaşları arayarak "Kazıda define bulduk, bunları size satalım sizde kazanın" mizanseniyle, mağdurlara sahte 650 altını 55 bin Dolar karşılığında satarak dolandıran 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucu tespit edilen şüpheliler 14 Ocak günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

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Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla BMW marka lüks araç satın aldıkları tespit edilirken, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından araca el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen şüpheliler O.Ö (24), M.B (48) ve A.G (54) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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