İzmir'de Kent Lokantası açıldı

Kaynak: Bülten
İzmir'de Kent Lokantası açıldı

İzmir’de Kent Lokantası açıldı. Kemeraltı Çarşısında açılan Kent Lokantasında 4 çeşit yemek 50 lira olarak hizmete sunulacak.

İlk olarak İstanbul’da açılan Kent Lokantaları, yerel seçim öncesinde ülke gündemine oturmuştu. Yerel seçimlerin sona ermesinden sonra CHP’nin kazandığı belediyelerin birçoğunda kent lokantaları açıldı. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan Kent Lokantaları AKP’li belediyeleri de harekete geçirdi.

Son Kent Lokantası da İzmir’de açıldı. Kemeraltı Çarşısında açılan kent lokantasında 4 çeşit yemek 50 liradan satışa sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir’in her ilçesinde Kent Lokantası açmayı hedeflediklerini, sonraki hedeflerinin de Çiğli ilçesi ondan sonra da özellikle öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde Kent Lokantası açmayı hedeflediklerini açıkladı.

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