İzmir'de kepçe doğalgaz borusunu deldi korkulu anlar yaşandı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 40 Sokak'ta bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması yapılırken doğal gaz ana dağıtım borusu zarar gördü.

Delinen borudan doğal gaz sızması üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi.Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki iş yerlerinde bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.İzmirgaz görevlileri borunun onarımı için çalışmalarına başladı.(AA)