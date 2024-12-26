İzmir'de kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, geçen 13 Aralık'ta Menderes'te, geçen 2 Aralık'ta ise Kemalpaşa'da 3 ayrı evde hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce 8 hırsızlık olayından 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. olduğunu tespit etti. Hırsızlık olaylarını ikametlerin zemin katta bulunan balkon kapı veya pencerelerinden girerek gerçekleştirdiği belirlenen M.E, dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.