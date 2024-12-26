İzmir'de kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA

İzmir'in Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde daha önce 8 kez hırsızlık yapan M.E'nin 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, geçen 13 Aralık'ta Menderes'te, geçen 2 Aralık'ta ise Kemalpaşa'da 3 ayrı evde hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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Başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce 8 hırsızlık olayından 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. olduğunu tespit etti. Hırsızlık olaylarını ikametlerin zemin katta bulunan balkon kapı veya pencerelerinden girerek gerçekleştirdiği belirlenen M.E, dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

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M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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