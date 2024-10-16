İzmir'de kızına tacize anne böyle tepki gösterdi

İzmir’de bir kadın, metroda seyahat ettiği sırada kızının evli bir kişi tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Sabah saatlerinde İzmir metro hattında gerçekleşen olay kısa sürede diğer yolcularında dikkatini çekti. Kızına rahatsız edecek bir şekilde baktığı için tepki gösteren anne yaşanan çirkin duruma sözle müdahale etti.

Kadının itiraz ettiği anlar ortamı gerdi. Kadın ve taciz ettiği iddiasında bulunan arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Metroda yaşanan gerginlik orada bulunan diğer vatandaşların da tepkisine neden oldu. O anlar metrodaki yolcular cep telefonu ile kaydetti.

Kadının sözleri sonrası başını yerden kaldırmayan şahıs durumu soğukkanlı bir şekilde takip etti.

Cep telefonu ile görüntülenen anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

İzmir'de yaşanan taciz olayında yolculuk eden anne ve kız karşılarındaki başka bir yolcu tarafından rahatsız edici bakışlara maruz kaldıklarını iddia etti. Durumdan rahatsız olan anne kız o an olaya tepki gösterdi. Taciz olaylarında verilen tepkiler kadınlar açısından büyük önem taşıyor. Sessiz kalmak ve korkmak kadınların vazgeçmesi gereken davranışlar olarak değerlendiriliyor. Taciz ve şiddet olaylarında verilen cezaların artırılması da kadınların büyük beklentisi olmuş durumda.

Son günlerde artan taciz vakaları, kadınlara yönelik yapılan şiddet ve taciz olayları toplumu derinden etkiliyor. Yüksek sesle tepkiler verilmesine rağmen her gün yeni bir taciz ve şiddet haberi yerini koruyor.

İzmir'de yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı ve büyük tepki aldı.