İzmir’de ’Kolpaçino’ kumarhanesine bir baskın daha

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de ’Kolpaçino’ kumarhanesine bir baskın daha

İzmir'de geçmiş yıllarda birçok kez kumar oynatıldığı için operasyon düzenlenen "Kolpaçino" kumarhanesine, jandarma ekipleri bir baskın daha yaptı.

Operasyonda 58 kişiye toplamda 372 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bulunan ve "Kolpaçino" filminden esinlenerek duvara astığı posterle tanınan işletmeye bir kez daha baskın düzenledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, tombala oynayan 58 kişi yakalanarak, toplamda 372 bin 650 lira idari para cezasına çarptırıldı.

İşletme sahibi B.H. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından B.H., serbest bırakıldı.

İzmir’de ’Kolpaçino’ kumarhanesine bir baskın daha

İzmir’de ’Kolpaçino’ kumarhanesine bir baskın daha

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