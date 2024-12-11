İzmir’de korkunç kaza! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de korkunç kaza! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 81 yaşındaki kadın kayboldu. Annesini bir süre göremeyen kızı telaşa kapılarak etrafı aramaya başladı. Yaptığı aramada annesinin evinin önündeki 20 metre su kuyusunda hareketsiz bir şekilde yattığı gördü. Olayın haber verilmesi üzerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bademli Mahallesi Hacı Musa Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Fatma Ballı, birlikte yaşadığı kızı hayvanlara baktığı sırada ortadan kayboldu. Yakınları, Fatma Ballı'yı göremeyince çevrede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı.

Ballı, yaklaşık 2 saat sonra kızı tarafından evinin önündeki 20 metre derinliğindeki su kuyusunun 10'uncu metresindeki beton basamakta bulundu. İhbarla bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla Fatma Ballı su kuyusundan çıkarıldı. Ballı'nın su kuyusuna düşerek öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Ballı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

evinin-onundeki-su-kuyusuna-dusup-oldu-464216-137151.jpg

Son Haberler
Rusya'dan net Beşar Esad açıklaması geldi! 'Savaş suçlusu' olarak iadesi isteniyordu...
Rusya'dan net Beşar Esad açıklaması geldi! 'Savaş suçlusu' olarak iadesi isteniyordu...
'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Süreyya Operası'nda yapıldı
'Deli Dolu' operetinin prömiyeri Süreyya Operası'nda yapıldı
30 ülkeden 60 influencer İstanbul’da buluştu
30 ülkeden 60 influencer İstanbul’da buluştu
Bursa'da depoda yangın: 2 katlı eve sıçradı
Bursa'da depoda yangın
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay