İzmir’de korkutan yangın! Mahalle boşaltıldı

Kaynak: İHA
İzmir’de korkutan yangın! Mahalle boşaltıldı

İzmir, Bayındır'daki zeytinliklerde başlayan yangın, şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılarak Buruncuk Mahallesi'nin tahliyesine yol açtı.

İzmir'in Bayındır bölgesine yakın Yakacık köyünde meydana gelen orman yangını, yerel halk arasında endişe yarattı. Yangın, gece boyunca süren yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınabildi. Yangın, 'Pınar' isimli bir bölgede başladı ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayılarak yakındaki zeytinliklere ulaştı. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için çok sayıda yangın söndürme aracı ve personel görevlendirdi. Alevlerin, 4-5 metre yüksekliğe ulaşarak Yakacık köyüne sıçrama riskine karşı önlemler alındı. Köy sakinleri de, itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürme çalışmalarına katıldı ve yangın, gece ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı.

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