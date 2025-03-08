İzmir'de lastikçide yangın

Kaynak: ANKA
İzmir'de lastikçide yangın

İzmir'de 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastikçide yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İzmir Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi'nde 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan lastikçi dükkanında henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yan yana bulunan iki lastikçi dükkanında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de lastikçide yangın

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