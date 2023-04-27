İzmir’de lüks sitede korkunç yangın!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'nde büyük bir yangın meydana geldi ve hızla yayılmaya başladı.

İzmir’de lüks sitede korkunç yangın!

İzmir'de Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde büyük bir yangın paniği yaşandı.

Lüks bir sitede çıkan yangın, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak'ta gerçekleşti.

Yangın, saat 22.30 sıralarında meydana geldi ve tüm binayı saran alevler, gökyüzünü aydınlatarak dikkatleri çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor ancak alevler kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise önlem amaçlı evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

Yangından kaynaklanan patlama sesleri ise bazı vatandaşlar tarafından duyuldu. Olayda ölü veya yaralı olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İzmir Valisi Selim Köşger, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları ise hala devam ediyor.

Yangının görüntüsü İzmir'in birçok yerinden izlenebildi.

Bazı vatandaşlar ise can havliyle balkonlardan atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Folkart Sitesi, İzmir'in lüks yapılarından biri olarak biliniyor ve Saya Grup tarafından inşa edilmişti .

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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