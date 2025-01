İzmir’de maaş krizi: Binlerce işçi iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde binlerce işçiyi kapsayan maaş krizinin patlak vermesinin ardından yaşanan gelişme sonrası DİSK Genel-İş Sendikası bünyesindeki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları bugün iş bıraktı.

7 Ocak'ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte biri hesaplara yatırılınca, belediye binası önünde toplanan binlerce işçi sloganlar ve alkışlarla durumu protesto etti.

SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeden arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren maaş krizi büyüdü. 7 Ocak'ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca binlerce işçi iş bıraktı. İş bırakma eylemine, ESHOT otobüs şoförleri de fazla mesaiye kalmayarak destek verdi. Şoförlerin fazla mesaiye yapmamasından kaynaklı 500 civarında otobüs çalışmazken, ek seferlerin yapılmaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN çalışanı DİSK Genel-İş İzmir 1-2-3 ve 9 No'lu Şubelerinde örgütlü bulunan binlerce belediye işçisi sabah saatlerinde sendika binası önünde toplanarak Kültürpark'ta bulunan belediye hizmet binası önüne yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın metnini okuyan DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Buradan son bir kez daha uyarıyoruz, maaşımızı ve sosyal haklarımızın ödemelerini ivedi bir şekilde gerçekleştirin ve bu işçiyi mağdur etmekten vazgeçin. Maaş ve Sosyal haklarımızın ödemesi yapılmadığı takdirde eylemliklerimiz büyüyerek devam edecektir. Bu kaosun son bulmasının ve ortadan kaldırılmasının bir tek yolu var oda alacaklarımızın ödenmesidir" diye konuştu.

EYLEMLERİMİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

Ercan Gül, "Yılbaşına herkes mutlu ve huzurlu girerken maalesef biz İZENERJİ ve İZELMAN emekçileri ailemize ve çocuklarımıza huzurlu bir ortam oluşturamadan parasız ve mağdur edilerek buruk bir şekilde girdik. Bizler yaptığımız açıklamaları belediye bürokratlarının vermiş olduğu ve mali işlerden aldığımız net bilgiler üzerine paylaşıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın vergi borcundan kesinti yapılan paranın kurtarılması ve bu borcun yapılandırılmasını kabul edilir umuduyla belediyeye geri iade edilmesi yönünde beklentisi olmasından dolayı yaptığı açıklamayı düzeltmesini talep ediyoruz. Çünkü bu paranın kesintiye uğradığını hepimiz net bir şekilde bilmekteyiz. Varsayalım ki sizin dediğiniz gibi olsun, madem bir kesinti yoktu neden işçilerin sosyal haklarını yılbaşından önce yatırmadınız ve binlerce emekçiyi mağdur ettiniz çıkın bunu bütün işçi arkadaşlarımıza şeffaf bir şekilde açıklayın. Bu süreçte iktidarın suçluluk payı olsa da yaşanılan bu sürecin muhatabı İzmir Büyükşehir Belediyesidir" dedi.

BU DURUMU ASLA KABUL ETMİYORUZ

Sosyal hakların yatırılmasını beklerken Büyükşehir'in skandal bir karara imza artarak binlerce emekçinin maaşını ödemediğini söyleyen Ercan Gül, "Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz ve bir an önce maaş ve sosyal haklarımızın ödemesini talep ediyoruz aksi takdirde eylemliklerimiz gün geçtikçe büyüyerek devam edecektir. Çünkü biz işçilerin maaşının zamanında ödenmemesi demek, ev kiramızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale getirecektir. En vahimi de bir anne baba olarak okula giden çocuğumuzun cebine harçlık koyamamak demektir. Geçmiş yönetimin meydana getirdiği bu krizin faturası biz emekçilere kesilemez. Paranın kesildiği günden bugüne kadar herhangi bir çözüm için bir çalışma yapılmamıştır. Bu işin muhatabı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi her ne kadar tasvip etmemekte bu krizi çözmek için gerekirse kredi çekerek ya da taşınmazları satışa çıkararak çözüme kavuşturmak zorundadır. Çünkü alacaklarımız her geçen gün artmakta ve bu ödemelerin zamanında yapılmamasından dolayı bu hayat pahalılığı karşısında geçinmekte zorlanmaktayız" diye belirtti.

BU ADALETSİZLİK KABUL EDİLEMEZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin kamuoyuna açıkladığı üzere, yalnızca 31 Aralık 2024 tarihinde hesaplarına yatması beklenen 3 Milyar 713 milyon TL Maliye Payı'ndan 1 milyar 573 milyon TL'lik bir kesinti yapılacağı belirtilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu tutarı "emanet hesabında" tutma kararı, işçilerin alın terine dayalı hizmetlerin aksamasına ve hak edilen ücretlerin ödenmesinde gecikmelere yol açmaktadır. Üstelik bu süreç, eski belediye yönetiminin bıraktığı borçlar gibi yüklerin de emekçilere ödetilmesi anlamına gelmektedir. Bu adaletsizlik kabul edilemez. Bir kez daha hatırlatıyoruz. İşçilerin ücretleri ve alın teri üzerinden yürütülen hiçbir maliye politikası meşruiyet taşımamaktadır. Belediyeler, bütçelerini işçilerin haklarını gözeterek yeniden planlamalı ve emekçilerin ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödeyebilmek için acil çözümler üretmelidir. Emekçilerin haklarını gasp eden bu politikalara karşı duracak, emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.