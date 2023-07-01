İzmir'de makas faciası. 5 kişiyi hayattan koparmıştı. 18 yaşındaki sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Kaza, saat dün 19.30 civarında Kısık Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

İzmir'den Torbalı yönüne giden Y.K., sollama yapmak isterken sol şeritteki Özcan Özer yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer ve ablası Şengül Acar olay yerinde, Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer ve minibüsteki Mustafa Karaca ise hastanede hayatlarını kaybettiler.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi bugün Buca Kırklar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırklar Mezarlığı'na defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karaca’nın da cenazesinin defnedildiği öğrenildi.

SOLLAMA YAPMAK İSTEMİŞ

Kazada otomobile çarpan hafif ticari araç sürücüsü Y.K., kaçtığı yerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki Y.K.'nin ifadesinde, otomobile sollama yaparken çarptığını itiraf ettiği belirtildi. Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.