İzmir'de makas faciası. 5 kişiyi hayattan koparmıştı. 18 yaşındaki sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İzmir-Aydın Yolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni, 18 yaşındaki Y.K.'nın makas atarken kontrolü kaybetmesi oldu.

İzmir'de makas faciası. 5 kişiyi hayattan koparmıştı. 18 yaşındaki sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Kaza, saat dün 19.30 civarında Kısık Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

İzmir'den Torbalı yönüne giden Y.K., sollama yapmak isterken sol şeritteki Özcan Özer yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer ve ablası Şengül Acar olay yerinde, Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer ve minibüsteki Mustafa Karaca ise hastanede hayatlarını kaybettiler.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi bugün Buca Kırklar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırklar Mezarlığı'na defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karaca’nın da cenazesinin defnedildiği öğrenildi.

SOLLAMA YAPMAK İSTEMİŞ

Kazada otomobile çarpan hafif ticari araç sürücüsü Y.K., kaçtığı yerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki Y.K.'nin ifadesinde, otomobile sollama yaparken çarptığını itiraf ettiği belirtildi. Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw925728-06.jpg

aw925728-07.jpg

aw925728-01.jpg

aw925728-05.jpg

aw925728-02.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Son Haberler
Kayalıklardan düşen genç trenle ambulansa götürüldü Güncel
Kayalıklardan düşen genç trenle ambulansa götürüldü
Arda Güler için Roberto Carlos geliyor Spor
Arda Güler için Roberto Carlos geliyor
Fenerbahçe'ten son dakika transferi. Yer yerinden oynayacak Spor
Fenerbahçe'ten son dakika transferi. Yer yerinden oynayacak
Kurban eti yerine salam vermişlerdi. Restoran sahibi baba ve oğul tutuklandı Güncel
Kurban eti yerine salam vermişlerdi. Restoran sahibi baba ve oğul tutuklandı
Hatay'ı Araplaştırmak için 100 yıl önceki Fransız planı ortaya çıktı. 100 yıl sonra Hatay'da aynı tezgâh uygulanıyor Güncel
Hatay'ı Araplaştırmak için 100 yıl önceki Fransız planı ortaya çıktı. 100 yıl sonra Hatay'da aynı tezgâh uygulanıyor
Devler Bradley'in peşinde. Genç yıldız için devreye girdiler Spor
Devler Bradley'in peşinde. Genç yıldız için devreye girdiler
Ümit Özdağ'ı hiç böyle duymamıştınız. 'Anlayamazsın' şarkısını yorumladı Güncel
Ümit Özdağ'ı hiç böyle duymamıştınız. 'Anlayamazsın' şarkısını yorumladı