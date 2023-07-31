İzmir’de metro ve tramvayda grev

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti.

İzmir’de metro ve tramvayda grev

YENİÇAĞ / İZMİR- Muhammed EREZ

Pazartesi gününe grevle uyanan vatandaşlar alternatif ulaşım araçlarına yönelmek zorunda kaldı.

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İşçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.

Tarafların, refah payları ve enflasyon farklarını içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi.

Vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Saat 05.00'te işe gidiyoruz ama metro yok. Taksi bulacağız da işe gideceğiz. Burada kaç kişi rezil oldu." dedi.

BAŞKAN SOYER’DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvayda başlayan grevle ilgili açıklama yaptı. Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili bilgi veren Soyer, "En yüksek giydirilmiş net ücret 25.009 TL. En düşük giydirilmiş net ücret 22.105 TL. En yüksek net ücrette önerdiğimiz artış %105'dir. İstenilen en yüksek giydirilmiş net ücret 39.685 TL. En düşük giydirilmiş net ücret 33.813 TL'dir. Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor. " dedi.

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