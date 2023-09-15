İzmir'de mezarlığa yeni doğmuş bebek bırakıldı

İzmir Narlıdere’de bir mezarlığa yeni doğmuş terkedildi. Yetkililer bebeği hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

KAYNAK: AA
İzmir'de mezarlığa yeni doğmuş bebek bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mezarlığın içerisinden alınan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan erkek bebeğin, 1 günlük ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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