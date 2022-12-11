Mobilya atölyesinde yangın

İHA’nın haberine göre, yangın saat 03.20 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Sazyolu Sokak’ta bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yağın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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