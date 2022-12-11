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Mobilya atölyesinde yangın

İzmir’de mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 07:59
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İzmir’de mobilya atölyesinde yangın çıktı

Mobilya atölyesinde yangın
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İHA’nın haberine göre, yangın saat 03.20 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Sazyolu Sokak’ta bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yağın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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