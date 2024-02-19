İzmir’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, S.T., kontrolündeki motosikletle bir otomobil, seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, motosiklet savrularak yere düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntülerde, motosiklet ve aracın çarpıştığı ve motosiklet sürücüsü S.T.’nin savrulduğu anlar yer aldı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Diğer taraftan, kazanın sonrasında otomobilde bulunan şahıslar, araçlarını terk edip kaçtı. Otomobil, trafik polisleri tarafından terk edilmiş halde bulundu ve yediemin otoparkına götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.