İzmir'de 'nişan atma' meselesi kanlı bitti! 9 tutuklama

Olay, 17 Nisan saat 19.15 sıralarında, Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'taki bir giyim atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Al ailesi, bir süre önce Hamkan ailesinin kızı ile nişan yaptı. Ancak aileler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, taraflar nişan attı. Bundan kaynaklı akraba olan iki aile arasında husumet başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Halil İbrahim Hamkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavilerinin tamamlandığı öğrenildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda; olayın meydana geldiği kavgaya karışan İ.A. (57), K.A.(26), E.A.(47), F.A.(55), S.A. (24), R.H. (35), S.H. (61), K.H (25) ve H.İ.A. (23) isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.