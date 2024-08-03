İzmir'de ormanı yakan çiften koca tutuklandı eşi serbest kaldı

Yangın, 30 Temmuz'da, Urla'nın Çingene Düzü mevkisi yakınlarında bulunan bir mangal kömürü işletmesinde saat 16.30'da başlamıştı. Rüzgarın etkisiyle, alevler göğe kadar yükselmişti. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu. Yangın 11 saatlik bir uğraş sonucunda söndürüldü.

Binlerce ağaç ve tarım arazisinin küle döndüğünü yangına ilişkin mangal kömürü işletmecisi karı kocanın çıkardığını tespit edildi.

Gözaltına alınan 33 yaşındaki İlyas A. ile eşi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Urla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İlyas A.'nın tutuklanmasına karısının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.