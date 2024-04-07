İzmir'de otizme farkındalık için yürüyüş düzenlendi

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde otizmli vatandaşlar ve onların yakınları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde "Farklılıklar yaşamın rengidir", "Fark etme, otizm için fark yarat", "Beni anlayın istiyorum", "Otizmin farkındayım, ben hep senin yanındayım" yazılı pankartlarla ilerleyen grup, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne kadar yürüdü.

Türkan Saylan Sanat Merkezi'nin önünde tamamlanan yürüyüşten sonra açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, otizmli vatandaşların sorunlarının farkında olduklarını ve çözüm üretmek için tüm kurumlarla beraber bir yol haritası çizeceklerini belirtti.

Tugay, otizmli vatandaşların spor ve istihdama katılımı için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Onları kazanmak istiyoruz. Her geçen gün sayıları artıyor, ne yazık ki bilmediğimiz bir şekilde. Buna da dikkat çekmek lazım. Toplumun bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Yerel yönetim ve merkezi hükümetin daha aktif olması gerekiyor. Hem bir doktor hem çocukları gerçekten çok seven biri olarak otizmli bireylerin sorunlarını kamunun şemsiyesi altında çözecek bir platform oluşturacağız."

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Kabul, Eşitlik, Dahil Olma ve İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu da otizmlilerin yalnız kaldığını, bu çocukların ailelerinin gücü oranında destek gördüğünü vurguladı.

Her sene Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizmlinin yanındayız" mesajları verildiğini fakat ertesi gün otizmli bireyler ve ailelerinin tekrar görünmez hale geldiğini belirten Ahmetoğlu, yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından otizmli birey Demir Bilginperk baterisiyle mini bir konser verdi. Etkinliğe İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı İlknur Peder ve Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş da katıldı.