İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda gecikme yaşandığı iddiasıyla işçiler kontak kapattı. Eylem dolayısıyla ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ dün tam gün iş bırakma eylemi yaptı.

Bu kapsamda ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı.

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Eylem nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe gitmek için otobüs bekleyenler, duraklarda kalabalık oluşturdu. Bazı yolcular ise gecikme nedeniyle ESHOT personeline tepki gösterdi.

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METRO SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerin aksadığı belirtilirken, istasyonlarda yoğunluk oluştu.

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Arızanın onarılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı

İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı

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