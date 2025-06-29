İzmir'de otobüs terminalinde yangın paniği!

Yangın, saat 02.20 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan benzinliğin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Güvenlik Amirliği, terminalin otobüs nizamiyesindeki personeli tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.