İzmir'de piknik termosundan çıktı! Polisleri şoke etti

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Plakası belirlenen araç, Bornova ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği "Erez" tepki verdiği piknik yalıtım malzemesi çıkarılarak içine zulalanan 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.