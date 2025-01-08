İzmir'de piknik termosundan çıktı! Polisleri şoke etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de piknik termosundan çıktı! Polisleri şoke etti

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir araçta yapılan aramada piknik termosu içerisine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası belirlenen araç, Bornova ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği "Erez" tepki verdiği piknik yalıtım malzemesi çıkarılarak içine zulalanan 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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