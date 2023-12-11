İzmir'de polis zehir depolarını bastı

İzmir'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen 59 ayrı operasyonda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İzmir'de polis zehir depolarını bastı

İHA'nın haberine göre, yılbaşı yaklaşırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ve kaçak tütünle ilgili operasyonlar düzenledi.

Ekipler, kentte 70 farklı noktaya baskın yaptı ve sahte içki yapımında kullanılan 41 bin 300 litre etil alkol, 976 şişe sahte içki, sahte içki yapım malzemeleri, gümrük kaçağı sigara, tütün ürünleri ve milyonlarca makaron ele geçirdi.

Bu operasyonlarda 70 kişiye adli ve idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, bu sayede devlete 70 milyon lira civarında vergi kaybı yaşatılmadığı açıklandı.

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