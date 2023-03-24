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İzmir'de sahte fatura düzenleyen şüphelilere operasyon

İzmir'de sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğratan şüphelilere operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:38
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İzmir'de sahte fatura operasyonu

İzmir'de sahte fatura düzenleyen şüphelilere operasyon
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İHA'nın haberine göre, İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte (naylon) fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi. 

Yapılan aramalarda; 11 farklı şirkete ait 10 milyon tutarında tahsilat makbuzu, içinde şirket bilgileri bulunan 5 adet ajanda, yabancı uyruklu şahıslara ait 3 adet pasaport, 90 farklı şirketin sevk irsaliyeleri, çok sayıda dolu-boş senet, fatura koçanı, ödeme belgesi, makbuz defteri ile dijital materyallere el konuldu. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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