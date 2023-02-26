Sahte dolarla suçüstü yakalandılar

İHA'nın haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt alarak sahte 100 dolar verdiği tespit edilen 2 kişi, mali şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şahsın bir akaryakıt istasyonuna araçla gelerek benzin aldığını ve karşılığında 100 dolar verdiğini belirledi.

Yakalanan T.T. ve M.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucunda 2 adet 100 dolar sahte banknot, 2 adet 100 TL sahte banknot, 2 adet sentetik ecza hap, 0,73 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Aynı şahısların Bornova'da bulunan bir mağazada alışveriş yaparak sahte 100 dolar verdikleri de tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. ve M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.