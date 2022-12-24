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Sarmaş dolaş yürüyen gençlerin bıçaklı ve silahlı kavgası 

İzmir'in Bornova ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, silah seslerini duyduktan sonra kaçacak yer aradı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:02
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İzmir'de sarmaş dolaş yürüyen gençlerin bıçaklı ve silahlı kavgası 

Sarmaş dolaş yürüyen gençlerin bıçaklı ve silahlı kavgası 
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İHA'nın haberine göre, olay, sabah 05.00 sıralarında, Ergene Mahallesi'nde bulunan Küçükpark yakınlarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. 

Husumetlilerden biri, karşısındakine elindeki bıçağı sallayıp yaralama teşebbüsünde bulundu. Bıçaktan kaçan kişi kısa bir zaman sonra kurusıkı tabancayla diğerine ateş etti.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde birbirlerine sarılarak yürüyen 2 kişinin bir anda kavgaya tutuşması, birinin diğerine bıçakla saldırması ve saldırılan kişinin kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı. 

Kaçan kişinin kısa bir zaman sonra elinde kurusıkı tabancayla tekrar gelmesi ve kendisine bıçak sallayan kişiye ateş ettiği anlar görüldü. Bu esnada yakındaki bir kafede oturan vatandaşların da silah seslerini duyup masa altlarına saklandığı ve kaçtığı anlar da yine kamera tarafından görüntülendi.

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