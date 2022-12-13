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İzmir’de sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:42
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İzmir’de sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir’de sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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İHA - Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış akşam saatlerinde Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu.

Sağanak, özelikle Tire’nin Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü.

Etkili sağanak nedeniyle, Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi.

Koca’nın cesedi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu.

Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.

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