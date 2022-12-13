İzmir’de sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA - Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış akşam saatlerinde Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu.
Sağanak, özelikle Tire’nin Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü.
Etkili sağanak nedeniyle, Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi.
Koca’nın cesedi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu.
Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.