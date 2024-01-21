İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gelen ihbar üzerine Bornova’daki bir işyerine operasyon düzenlendi.

Söz konusu işyerinde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adreste 2 otomatik tabanca, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirdi. Şüpheli şahıslara yönelik, aynı gün içinde Torbalı ilçesinde de gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.