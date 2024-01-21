İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: DHA
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gelen ihbar üzerine Bornova’daki bir işyerine operasyon düzenlendi.

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Söz konusu işyerinde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adreste 2 otomatik tabanca, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirdi. Şüpheli şahıslara yönelik, aynı gün içinde Torbalı ilçesinde de gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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