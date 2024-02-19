İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu! Oğlu ve gelini ile gözaltında

16 Şubat’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan kişilere yönelikti. M.U. ve oğlu Ç.U.'nun Bayraklı ve Karşıyaka’daki evlerinde, otomobillerinde ve atölyelerinde yapılan aramalar sonucunda 4 tabanca (biri kurusıkı), 8 tabanca şarjörü, 69 mermi, 7 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 61 icra yayı, 10 icra mili, çok sayıda silah yapımında kullanılan parça, 20 matkap ucu, 2 matkap, 1 taşlama makinesi ve 1 mengene bulundu.

Gözaltına alınan M.U., oğlu Ç.U. ve gelini E.U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor.