İzmir’de sır cinayet

Kaynak: İHA
İzmir’de sır cinayet
İzmir’de, evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’in Bornova ilçesinde, yaşadığı evden bağırarak yardım isteyen 35 yaşındaki Harun Kıyak, komşuları tarafından, bıçakla yaralanmış bir şekilde bulundu. Saat 01.45 sıralarında Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana gelen olayda, Harun Kıyak, evinden bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine komşuları Kıyak’ın evine gitti ve 35 yaşındaki adamı kanlar içerisinde buldu.

aw161282-03.jpgKomşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Kıyak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesi sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattığı belirtildi.

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