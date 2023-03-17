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Spor salonunda kıyafet giyme tartışmasında tüfek ateşlendi: 7 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir spor salonunda kıyafet giyme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir sonraki gün pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:57
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İzmir'de spor salonunda kıyafet giyme tartışmasında tüfek ateşlendi: 7 yaralı

Spor salonunda kıyafet giyme tartışmasında tüfek ateşlendi: 7 yaralı
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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir spor salonunda kıyafet giyme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir sonraki gün pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. 
İzmir Bornova'daki olay akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 5301/1 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, G.H.İ. (26) ile O.B. arasında önceki gün bir spor salonunda kıyafet giyme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir sonraki günde de devam ederken, G.H.İ., arkadaşları O.K. (23) ve S.S. (21) ile O.B.'nin yaşadığı evin sokağına geldi. O.B.'nin arkadaşları da durumu öğrenerek sokak ortasında beklemeye başladı. G.H.İ.'nin arkadaşı S.S., kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği A.T. (20), M.B. (20), Ü.K. (22), M.Ş. (20), E.B. (22), K.M.M. (19) ve C.P. (20), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili G.H.İ., O.K. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.S., polisteki ilk ifadesinde tüfeği ateşleyenin kendisi olduğunu itiraf etti. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. tutuklanırken, G.H.İ. ve O.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (DHA)

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