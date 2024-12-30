İzmir'de şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi?

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi?

İzmir'in Foça ilçesinde 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta ikamet eden Pelin Türkoğlu (36), saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.

aw361041-02.jpg

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
İzmir'de şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi?
İzmir'de şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi?
Şişli AKOM’un temeli atıldı
Şişli AKOM’un temeli atıldı
Erdoğan ve İmamoğlu'nu terleten anket. O ismin gerisinde kaldılar
Erdoğan ve İmamoğlu'nu terleten anket. O ismin gerisinde kaldılar
New York borsası 9 Ocak'ta kapalı olacak
New York borsası 9 Ocak'ta kapalı olacak
Fren yerine gaza basınca markete daldı!
Fren yerine gaza basınca markete daldı!