İzmir’de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İzmir’de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi
İzmir’in Konak ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Mersinli Mahallesi 2821 Sokak’ta meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek mesele bulunan 48 yaşındaki R.B. ile 39 yaşındaki Mesut Karataş sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve R.B., yanındaki tabancayla Karataş'ı göğsünden vurdu. Karataş, yaralanırken R.B., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karataş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karataş’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırgan R.B. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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