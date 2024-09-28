İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Ergene Mahallesi 540. Sokak'ta meydana geldi. Çay içmek için kıraathaneye giden 40 yaşındaki Hüseyin Esmer, husumetlisi 27 yaşındaki F.O.'nun kendisini takip ettiğini fark ederek kıraathaneye doğru kaçtı. F.O., Esmer'e tabanca ile dört el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Esmer, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esmer'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi F.O., olaydan sonra polis merkezine giderek kullandığı tabanca ile birlikte teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.