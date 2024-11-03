İzmir’de tarihi mahalleler mercek altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte İkiçeşmelik Caddesi, Agora ve Cicipark'ta incelemelerde bulundu. Konak'ta tarihi dokusu ve binlerce yıllık geçmişi ile dikkat çeken mahalleleri yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen Başkan Tugay, "Küçük dokunuşlarla yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, insanların hayatına dokunan projeleri devreye almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Konak'ın en eski semtlerini ziyaret etti. Mahallelerde yaşanan sorunları yerinde görmek ve sağlıklı çözüm üretmek için düzenlenen saha turu, renkli görüntülere de sahne oldu. Çocukların Başkan Tugay'a yakın ilgi gösterdiği programda, yurttaşlar ve esnaf ise taleplerini paylaştı.

Eşrefpaşa'da bulunan Cici Park'ı inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, daha sonra Selçuk Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gitti. Yurttaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Tugay, ardından İkiçeşmelik bölgesinde spotçuları ziyaret etti. Agora Açıkhava Müzesi'nin de bulunduğu Namazgah Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

"YURTTAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Başkan Tugay, saha turunun ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu bölge genel olarak SİT alanı. O nedenle köklü bazı çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapamasak da küçük dokunuşlarla yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Halı saha yapmayı planlıyoruz örneğin. Buradaki parkları yenileme gibi bir takım çalışmalarımız olacak. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız olacak. Keyifli, güzel bir gezi oldu. Saha gezilerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederek, "Konak'ın en eski yerleşim yerlerinde dolaştık. Agora ve çevresi, İkiçeşmelik bölgesi İzmir açısından çok önemli yerler. Bir o kadar da acil müdahale edilmeye ihtiyaç duyan yerler. Bugün bölgede nasıl çalışmalar yapacağımızı belirledik. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği bizim için çok önemli. Birlikte güzel çalışmalar yapacağız." dedi.