İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi, fotoğraf bulunan, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve terör örgütünün propagandasını yaptığı suçlamalarıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlerken, 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, oolisin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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