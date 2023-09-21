İzmir'de ticari taksiyle göçmen kaçakçılığında 13 tutuklama

İzmir Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilk operasyonu Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Kapalı kasa kamyonet içerisinde 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Kamyoneti kiraladığı belirlenen 2 şüpheliyle ilgili Foça Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Operasyonun diğer adresi Fatih Mahallesi oldu. Arslanburnu mevkiinde tespit edilen 93 düzensiz göçmeni bölgeye 5 ticari taksi ile getirdikleri belirlenen 7 şüpheli, ticari taksiler ile birlikte yakalandı. Olay mahallinde ayrıca 1 adet tekne motoru, denizde parçalanmış vaziyette 3 adet lastik şişme bot bulundu.

Aynı bölgede bir başka göçmen kaçakçılığı operasyonunda ise 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 13 şüpheli, Foça Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.