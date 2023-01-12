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İzmir’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İzmir’in Çiğli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 04:33
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İzmir’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İzmir’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
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Kaza, gece saatlerinde Balatçık Mahallesi, Anadolu Caddesi numara 1319’un önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çiğli istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan Engin Çınar (40) idaresindeki 35 BEB 702 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde bulunan 35 NCM 61 plakalı tırın, demir yüklü 35 AHD 725 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çınar’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekiplerince hurdaya dönen aracın içerisinden çıkarıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hurdaya dönen araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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