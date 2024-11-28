İzmir’de tombala operasyonu: 128 kişiye 882 bin lira ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de tombala operasyonu: 128 kişiye 882 bin lira ceza kesildi

İzmir Bornova ilçesinde iki ayrı mekanda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan denetimde 128 kişiye, 882 bin lira cezai işlem uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda ekipler, 2 işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonlarda, tombala oyunuyla kumar oynayan 128 kişi suçüstü yakalanarak, toplam 822 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. İşletme sahipleri A.A.Z. ve E.G. hakkında da "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ayrıca vergi dairesi yetkilileri tarafından "vergi usul kanununa muhalefetten 840 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir’de tombala operasyonu: 128 kişiye 882 bin lira ceza kesildi

İzmir’de tombala operasyonu: 128 kişiye 882 bin lira ceza kesildi

Son Haberler
A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu
A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı