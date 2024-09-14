İzmir'de torbacıların zulası eve baskın

Baskında 5 kilo 241 gram esrar, 187 sentetik ecza hap, 18 uyuşturucu hap, 1 uzun namlulu silah, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 130 bin 730 TL, 600 dolar ve 290 avro ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, S.Ç. (44) ve M.B. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu maddeler ise imha edilmek üzere el konuldu. Bu operasyon, zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleştirildi.