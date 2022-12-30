İzmir’de vinç devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatındaki kule vincinin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatındaki kule vincinin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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