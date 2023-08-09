İzmir’de yangın: 5 ev zarar gördü

İzmir’in Bergama ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yakınlarda bulunan 4 müstakil eve daha sıçradı. Alevler uzun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

İzmir’de yangın: 5 ev zarar gördü

Yangın, saat 05.45 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan müstakil bir metruk evde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler şiddetini artırırken, mahalle sakinleri tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler yakınlarda bulunan 4 müstakil eve daha sıçradı. Yangını hızlı bir şekilde kontrol altına almak için takviye olarak belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 2’si metruk 3’ünde ise ailelerin yaşadığı toplamda 5 müstakil evde maddi hasar meydana gelirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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