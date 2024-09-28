İzmir'de yasa dışı silah imalatı yapan şüphelilere operasyon

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda, kurusıkı ve arızalı tabancaları çalışır hale getirerek satan 16 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah atölyelerinde yasa dışı silah üretimi yapan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin, kurusıkı tabancaları çeşitli modifikasyonlarla gerçek silahlara dönüştürdükleri ve suç örgütlerine silah temin ettikleri belirlendi.

Helikopter destekli operasyon sonucunda, şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda 30 tabanca, 36 tabanca şarjörü, 188 fişek, av tüfekleri ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

11 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri süren diğer 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.