İzmir'de yayayı öldüren sürücü önce kaçtı sonra pişman olup geri döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de yayayı öldüren sürücü önce kaçtı sonra pişman olup geri döndü

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı adam kaza yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı adam, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra pişman olup olay yerine dönerek polise teslim oldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkan D. yönetimindeki 35 FR 187 plakalı Seat marka araç, yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Nusret Mansur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mansur, kanlar içinde yerde kalırken, sürücü İlkan D. kazanın ardından araçtan inerek kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Nusret Mansur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mansur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kayıplara karışan sürücü İlkan D., kısa süre sonra kaza yerine gelerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın ardından tek şeritten ilerleyen trafik, otomobilin yoldan çekilmesiyle normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de yayayı öldüren sürücü önce kaçtı sonra pişman olup geri döndü

İzmir'de yayayı öldüren sürücü önce kaçtı sonra pişman olup geri döndü

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