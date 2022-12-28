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Yıllardır ataması yapılmayan öğretmen intihar etti. Öteki tarafta bunun hesabını nasıl vereceksiniz

Mersin'de yaşayan ve üniversiteli kardeşine destek olmak için İzmir'e giden öğretmen Hasan Cihan Aslan intihar etti. Eğitim Sen, konu ilgili yaptığı açıklamada "Bütçeler atamalar için ayrılsaydı meslektaşımız yaşıyor olacaktı, öfkeliyiz" dedi. Aslan'dan geriye şarkı söylediği anları kaldı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 08:46
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İzmir'de yıllardır atanamayan öğretmen Hasan Cihan Aslan intihar etti

Yıllardır ataması yapılmayan öğretmen intihar etti. Öteki tarafta bunun hesabını nasıl vereceksiniz
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Ülkemizde öğretmen ataması sorunu gençleri intihara sürüklemeye devam ederken bir acı haber de İzmir'den geldi.

Yıllardır ataması yapılmayan ve bir firmada kurye olarak çalışan öğretmen Hasan Cihan Aslan(26), üniversitede okuyan kardeşine destek olmak için geldiği İzmir'de intihar etti.

Muş’un Varto ilçesinden Mersin'e göç eden bir ailenin çocuğu olan Aslan, geçen yıl babası Kamer Kamil Aslan'ı kaybeden ve yıllardır ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni adayı Hasan Cihan Aslan, üniversitede okuyan kardeşine destek sağlamak amacıyla bir süre önce İzmir'e geldi.

Burada kuryelik yapan Hasan Cihan Aslan, Bornova’da kardeşi ile birlikte kaldığı evde intihar etti. Genç öğretmen adayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hasan Cihan Aslan, Mersin Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

"BOYNUNUZDA İNTİHAR EDEN GENÇLERİN AHI VAR"

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube'den olayla ilgili yapılan yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır atama beklediği halde ataması yapılmayan arkadaşımız, meslektaşımız sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Cihan Aslan’ı 26 yaşında, henüz yaşamının baharında İzmir’de kaybettik. Yüz binlerce öğrencimiz öğretmenlerine, meslektaşlarımız öğrencilerine kavuşmayı beklerken siyasi iktidarın tercihi sonucu öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı, öğretmen atamaları için ayrılmayan kaynaklar özel okul sahiplerine, tarikatlara, cemaatlere aktarıldı. Halka ait kaynaklar, halka ait bütçe öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı, öğretmen atamaları için ayrılsaydı şu anda meslektaşımız Hasan Cihan Aslan yaşıyor olacaktı. Üzgünüz, öfkeliyiz. Artık yeter."

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise sosyal medya hesabında Aslan'ın gitar çalıp şarkı söylediği videoyu paylaşarak "Çok üzgünüm. Mesleğini icra edemediği için bir öğretmen daha intihar etti, üstelik henüz 26 yaşındaydı. Gençlerimize bu kaderi yaşatanlara yazıklar olsun. Sırtınızda küfe yok; boynunuzda atanamayan öğretmenlerin, intihar eden gençlerin, acı çeken anaların ahı var" ifadelerini kullandı.

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