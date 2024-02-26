İzmir’de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İzmir’de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kemalpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre H.A. (55) idaresindeki 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda A.D. (32) yönetimindeki 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kaza sonucu, A.D. ile otomobildeki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan A.D. ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.D. ve H.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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