İzmir'de yürekleri yakan olay! Anne hurda toplamaya gitti, 5 çocuğu yanarak can verdi

Dehşete düşüren olay dün, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Babanın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu, anne Melisa Akcan’ın ise ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağladığı ortaya çıktı.

5 ÇOCUĞUNU EVDE BIRAKARAK HURDA TOPLAMAYA GİTTİ

Anneleri Melisa Akcan’ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde bulunan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

5 KARDEŞ YANGINLAR ARASINDA MAHSUR KALDI

Evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı.

Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı.

5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3’ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan’ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELME BAŞLATILDI

Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3’ünün olay yerinde zehirlenerek, 2’sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

RAHATSIZLANAN ANNE TEDAVİYE ALINDI

Yangından sonra anne Melisa Akcan, çocukların kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde fenalaşarak tedaviye alındı. Anne Akcan'ın tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüleceği öğrenildi. Öte yandan, hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.